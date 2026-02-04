Retrasos de hasta 55 minutos desde Puertollano y Ciudad Real a Madrid: el tren sigue sin cumplir

La Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real ha denunciado este miércoles retrasos de casi una hora en los trenes Avant con salida desde Puertollano y Ciudad Real con destino Madrid, una situación que ha afectado especialmente a los primeros servicios de la mañana y ha generado malestar entre los viajeros.

El portavoz de la asociación, Pablo López, ha asegurado que se han producido retrasos «fortísimos», que han llegado «incluso a los 55 minutos» en las primeras salidas programadas desde la capital.

Según ha explicado, una de las pocas explicaciones trasladadas por Renfe ha sido la falta de paso previo de un tren auscultador de las vías, lo que habría impedido la salida de la primera composición con origen en Puertollano.

Sin embargo, López ha señalado que dicho tren auscultador ha pasado a las 7:15 horas con destino a Andalucía, por lo que ha mostrado su desconcierto ante la situación y ha afirmado que «no entendemos nada».

Asimismo, ha indicado que la estación de Ciudad Real ha quedado congestionada, al acumularse el retraso en la salida de casi tres trenes, lo que ha incrementado las molestias y la incertidumbre entre los usuarios habituales del servicio Avant.