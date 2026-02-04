Cae el ladrón nocturno de Ciudad Real: robos en coches, casas y en la zona de los molinos

La Guardia Civil ha procedido al esclarecimiento, identificación, detención e investigación del presunto autor de varios delitos contra el patrimonio en particular de robos con fuerza en interior de vehículos, domicilios y delito de daños producidos en la localidad manchega de Campo de Criptana.

Por medio de la interposición de varias denuncias, se tuvo conocimiento que entre los pasados meses de diciembre de 2025 y enero del presente año, se produjeron una serie de robos con fuerza, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

El autor de los hechos investigados actuaba principalmente en horario nocturno, recorriendo diversas calles de la localidad situadas en un radio muy próximo a su propio domicilio, así como en los estacionamientos ubicados en la zona turística de los molinos de viento de la localidad.

En todos los hechos denunciados coincidía un mismo modus operandi, consistente en la fractura de la ventanilla delantera izquierda de los vehículos para acceder a su interior.

El elevado número de delitos cometidos en un corto espacio de tiempo generó una notable alarma social entre los vecinos.

Como resultado de la exhaustiva labor de investigación desarrollada por los agentes del puesto, en la que llevaron a cabo el visionado de grabaciones procedentes de cámaras de seguridad de la zona y la toma de diversas declaraciones testificales, se lograron recabar pruebas suficientes para la imputación de un varón, vecino de la localidad, como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, un delito de daños en vehículo, dos delitos de hurto en interior de vehículo, un delito de hurto y uso de vehículo, y un delito de robo con fuerza en interior de vivienda.

Apenas escasos días, se procedió a la detención del autor cuando deambulaba por una calle de la localidad.

Como resultado de dicha investigación, el autor de los hechos fue ingresado en prisión.

Las diligencias fueron entregadas en los Tribunales de Instancia de Alcázar de San Juan.