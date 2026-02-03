Niega la violación por sumisión química en Ciudad Real: declara el acusado

El acusado de abusar de una joven en Ciudad Real en estado de inconsciencia y que hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial ha negado el abuso y ha afirmado en todo momento que la relación fue consentida.

Así lo ha explicado el abogado de la defensa a los periodistas tras la celebración de la primera sesión del juicio, que se desarrolla a puerta cerrada, y en el que se acusa a J.M.L.R., un joven de 19 años en el momento de los hechos, de violar a una joven en 2020 aprovechando su estado de inconsciencia provocado por la toma de sustancias estupefacientes y para quien la Fiscalía pide siete años de cárcel.

Según sostiene tanto la Fiscalía como la acusación particular, el joven mantuvo relaciones sexuales con la víctima en noviembre de 2020, en el interior de una vivienda de Ciudad Real, cuando la víctima se encontraba en una «situación de inconsciencia» tras una salida nocturna después de haberle suministrado alguna sustancia que provocó su sumisión química.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de siete años de prisión y la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante diez años.

Además, solicita la imposición de una medida de libertad vigilada durante ocho años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a la víctima con 25.000 euros por daño moral, además del abono de las costas procesales.