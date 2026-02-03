Avería en la vía: retrasos en trenes en Alcázar de San Juan

Retrasos en los trenes entre Alcázar (Ciudad Real) y Linares-Baeza (Jaén) por una avería

infoCLM Send an email 3 febrero, 2026 - 09:40
Foto de archivo vías tren / Europa Press

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado a primera hora de este martes de que los trenes que circulan entre Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Linares-Baeza (Jaén) pueden registrar retrasos debido a una avería en las instalaciones entre Santa Cruz de Mudela y Peñalajo, en la provincia de Ciudad Real.

A través de su cuenta en X, Adif ha indicado que personal de esta empresa están trabajando para solucionar esta incidencia «lo antes posible».

También este lunes, la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Toledo y Madrid y Andalucía sufrió retrasos por obstáculos en la vía a la salida de la estación de Atocha.

