Este martes arranca en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real un juicio contra J.M.L.R., un joven de 19 años en el momento de los hechos, acusado de violar a una joven aprovechando su estado de inconsciencia provocado por la toma de sustancias estupefacientes y para quien la Fiscalía pide siete años de cárcel.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2020, en el interior de una vivienda de Ciudad Real tras una salida nocturna, cuando la víctima se encontraba en una «situación de inconsciencia».

Horas después, la mujer despertó con «dolor físico en la zona vaginal, alucinaciones y sin recordar nada de lo sucedido», lo que motivó la intervención de sus amigos y, posteriormente, la denuncia.

A consecuencia de estos hechos, la Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de prisión y la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante diez años.

Además, solicita la imposición de una medida de libertad vigilada durante ocho años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, el escrito de acusación reclama que el acusado indemnice a la víctima con 25.000 euros por daño.