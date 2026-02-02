50 investigados por delitos ambientales en solo seis meses: los datos de Ciudad Real

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ciudad Real investigó a 50 personas en esta provincia durante el segundo semestre de 2025 en el marco de actuaciones relacionadas con delitos medioambientales y contra la fauna y los recursos naturales.

Según los datos facilitados por la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado, en ese periodo se contabilizaron 47 delitos con autores conocidos, lo que explica que el número de personas investigadas sea superior al de infracciones, ya que algunos hechos delictivos contaron con más de un presunto responsable.

Por tipología, los delitos contra la fauna, fundamentalmente por furtivismo o caza ilegal, fueron los más numerosos, con 14 delitos, lo que representa cerca del 30 % del total de las infracciones investigadas durante el segundo semestre del año.

En segundo lugar se situaron los delitos por incendio forestal, con un total de 10 actuaciones, que suponen aproximadamente el 21 % del conjunto de delitos investigados por el Seprona en la provincia.

Les siguieron los delitos contra los animales, principalmente por abandono, con nueve casos, lo que equivale al 19 % del total registrado en ese periodo.

Asimismo, el Seprona investigó ocho delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, que representan alrededor del 17 % de las infracciones, relacionados con actuaciones que afectan de forma directa al entorno natural y a su conservación.

Por último, se contabilizaron tres delitos por tenencia ilícita de armas, lo que supone el 7 % del total de los delitos investigados durante el segundo semestre de 2025 en la provincia de Ciudad Real.

El Seprona han destacado la intensa labor de vigilancia y control desarrollada por los agentes en el medio rural, especialmente en materias relacionadas con la protección del patrimonio natural, la prevención de incendios forestales y la defensa de la fauna silvestre.