Un conductor kamikaze provoca un importante accidente con personas atrapadas en Ciudad Real

Un conductor kamikaze ha provocado un accidente de tráfico en la CM-42, conocida como autovía de los Viñedos, a su paso por el término municipal de Herencia (Ciudad Real), donde hay personas atrapadas en el interior de los vehículos.

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que han recibido el aviso a las 12:40 horas de este domingo, debido a la presencia de un turismo que circulaba por la CM-42 en sentido contrario y que ha chocado frontalmente contra otro vehículo.

Las mismas fuentes han precisado que hay personas atrapadas en el interior de los vehículos, aunque por el momento no hay datos de los afectados.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Alcázar de San Juan, un médico de urgencias, dos UVI y una ambulancia.