Cinco personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas en el accidente de tráfico provocado por un kamikaze que conducía en sentido contrario por la CM-42, conocida como autovía de los Viñedos, cuyo vehículo ha chocado frontalmente contra otro a su paso por Herencia (Ciudad Real).

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han precisado a EFE que los heridos son una mujer y cuatro varones.

La mujer, de 43 años, ha resultado herida grave y ha sido trasladada en UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan; mientras que los cuatro heridos restantes son un adulto, de 44 años, y tres niños, de 1, 5 y 13 años, que han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

El 112 ha recibido el aviso por este suceso a las 12:40 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Alcázar de San Juan, un médico de urgencias, dos UVI y una ambulancia.