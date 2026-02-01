Última hora del accidente por culpa de un kamikaze en Ciudad Real: hay menores heridos

Cinco personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas en el accidente de tráfico provocado por un kamikaze que conducía en sentido contrario por la CM-42, conocida como autovía de los Viñedos, cuyo vehículo ha chocado frontalmente contra otro a su paso por Herencia (Ciudad Real).

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han precisado a EFE que los heridos son una mujer y cuatro varones.

La mujer, de 43 años, ha resultado herida grave y ha sido trasladada en UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan; mientras que los cuatro heridos restantes son un adulto, de 44 años, y tres niños, de 1, 5 y 13 años, que han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

El 112 ha recibido el aviso por este suceso a las 12:40 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Alcázar de San Juan, un médico de urgencias, dos UVI y una ambulancia.

