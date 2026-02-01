Denuncian “opacidad” de PP y Vox en el SCIS de Ciudad Real y alertan de un auto judicial sobre este importante tema

Los representantes del grupo socialista en el Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real han denunciado la falta de transparencia con la que, a su juicio, gestionan este órgano PP y Vox, a quienes ha acusado de ocultar información al Consejo de Administración.

Los socialistas han criticado que PP y Vox no trasladan «información relevante» y dosifican los datos «a cuentagotas» al resto de miembros del Consejo, que se ven obligados a tener que preguntar por cuestiones que, como han apuntado en nota de prensa, «deberían ser comunicadas de manera inmediata, clara y transparente».

En este sentido, se han referido a un auto judicial dirigido al SCIS «para que cumpla lo acordado en relación con el procedimiento de nombramiento del gerente».

«El auto judicial es claro al señalar que debe cumplirse lo recogido en las bases del procedimiento, de manera que el puesto de gerente debe ser ocupado por quien reúna los requisitos exigidos legalmente», ha asegurado el grupo socialista.

Asimismo, ha señalado que esta forma de actuar «confirma una dinámica que se repite habitualmente en la gestión del SCIS desde que PP y Vox ocupan la dirección» y ha añadido que su gestión está «marcada por la opacidad, la falta de información y el incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales como esta».

Los socialistas han advertido de la «gravedad» de que una comunicación judicial no se haya trasladado «con normalidad» al Consejo de Administración y han reclamado transparencia y rigor para acabar con una forma de gestionar que, a su modo de ver, «está generando un caos nunca antes visto en el Consorcio».