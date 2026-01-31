Polémica en un pueblo de Ciudad Real: la alcaldesa denuncia machismo por “lucir palmito” y “fondo de armario”

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado (PP), ha mostrado su malestar ante los comentarios realizados en redes sociales por el secretario general del PSOE local, Rafael Mata, al considerar que tienen un carácter machista y que no se habrían producido si este cargo lo ostentara un hombre.

Según ha manifestado Jurado en redes sociales, consultadas este sábado por EFE, expresiones como que se dedica a «lucir palmito» o que tiene «buen fondo de armario» no deberían figurar en los comentarios de ningún hombre hacia ninguna mujer y, menos aún, en los de un representante político.

La alcaldesa también se ha preguntado cuál habría sido la reacción si estas afirmaciones las hiciese un cargo del Partido Popular hacia una alcaldesa socialista y ha cuestionado la utilización del feminismo solo «cuando interesa».

Asimismo, ha instado al PSOE local a respaldar al actual equipo de gobierno municipal y ha recordado la situación económica del Ayuntamiento, que, según ha indicado, arrastra una deuda que ha tenido que ser refinanciada y que compromete a la administración local con préstamos hasta el año 2070.