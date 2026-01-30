Ciudad Real se blinda ante el vendaval: parques y zonas arboladas, cerrados

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha decidido mantener el cierre y reforzar el acordonamiento de parques, jardines, plazas y zonas arboladas de la ciudad ante la activación de la alerta amarilla por fuertes rachas de viento, prevista para la tarde de este viernes a partir de las 18.00 horas, con velocidades que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, ha informado de que esta medida preventiva responde a las recomendaciones técnicas y a la experiencia reciente tras la última tormenta, en la que se produjeron incidencias relevantes en el arbolado urbano y en distintos elementos constructivos, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El viento vuelve a ser protagonista este viernes en toda la región, con la activación de avisos amarillos por fuertes rachas, según Aemet Castilla-La Mancha. Ante esta situación, y tras conocerse la activación de una alerta amarilla en Ciudad Real, «desde el Ayuntamiento hemos decidido mantener cerradas todas las áreas arboladas y reforzar los acordonamientos existentes como medida preventiva», señala Hervás.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se ha insistido en la necesidad de extremar la precaución, pidiendo a la ciudadanía que respete las señalizaciones instaladas y evite transitar por zonas con abundante vegetación, así como por espacios donde puedan producirse desprendimientos.

«Es fundamental que los vecinos hagan caso a las indicaciones y se desplacen únicamente cuando sea imprescindible, especialmente a partir de las seis de la tarde», ha remarcado el concejal, quien ha subrayado que la prioridad municipal es garantizar la seguridad y la integridad física de la población.

SITUACIÓN DE PREALERTA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y POLICÍA LOCAL

En este contexto, el Ayuntamiento ha activado una situación de prealerta para Protección Civil, Policía Local y el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad, reforzando los dispositivos de vigilancia y control, especialmente en los puntos más sensibles del entramado urbano.

Además, desde la Concejalía de Servicios a la Ciudad se está realizando una revisión exhaustiva del arbolado afectado por la última tormenta, tras haberse registrado la caída de algún ejemplar durante la pasada madrugada. Esta circunstancia ha llevado a ampliar el perímetro de seguridad en espacios como la Vía Verde, el Parque de la Atalaya y otras áreas verdes de alta afluencia.

MÁXIMA PRUDENCIA Y RESPETO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS

Miguel Hervás ha querido hacer un llamamiento final a la responsabilidad individual y colectiva: «Salir al campo o practicar deporte es positivo, pero la seguridad y la salud deben estar siempre por delante. Rogamos máxima prudencia y respeto a las medidas preventivas adoptadas».

El Ayuntamiento de Ciudad Real continuará monitorizando la evolución meteorológica y actualizará las recomendaciones conforme avance el episodio adverso.