La borrasca ‘Kristin’ desborda arroyos y deja tres carreteras cortadas en Ciudad Real

Las crecidas de varios arroyos, a causa de las intensas lluvias que ha dejado la borrasca ‘Kristin’, ha provocado el corte de tres carreteras a su paso por Cabezarados, Luciana y Fontanosa (Ciudad Real).

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que las vías afectadas son la CR-4121, en Cabezarados, cortada entre el kilómetro 8 y el 16; la CR-413, del kilómetro 1 al 11 a su paso por Luciana, y la CR-424, del 30 al 45, en el término municipal de Fontanosa.

Dichas fuentes indican que se prevé que el corte dure toda la noche.