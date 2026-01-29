Golpe del Seprona a la cadena alimentaria ilegal en Ciudad Real: 93 detenidos o investigados

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de inspecciones que deja un balance de 93 personas detenidas o investigadas en el marco de la estrategia europea de seguridad alimentaria conocida como «de la granja a la mesa».

En este contexto, el Seprona de la Guardia Civil ha inmovilizado o sacrificado 1.441 animales debido a irregularidades sanitarias o de bienestar, siendo 673 ovejas, 368 aves, 184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo.

De las 3.316 infracciones administrativas detectadas, el 81% han sido catalogadas como incumplimientos a la normativa de sanidad animal y epizootias, el 4% a la normativa sobre actividades clasificadas y el 3% a la normativa sobre animales de compañía, entre otras.

Según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa, 30 de los investigados en España guardan relación con la ‘Operación ‘Pox’ que permitió desmantelar una organización criminal que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid dedicada a introducir ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria.

Para ellos, usaban explotaciones y mataderos clandestinos, sin control sanitario, y valiéndose de documentos falsificados. La carne obtenida se distribuía por canales irregulares a restaurantes de comida asiática en Madrid.

En la provincia de Badajoz, por su parte, se detectó la manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera. Al inspeccionarla, se localizaron medicamentos veterinarios y humanos sin control, así como prácticas destinadas a ocultar la enfermedad.

El Seprona también ha desarrollado operaciones por irregularidades en la prescripción de recetas por parte de un veterinario de Córdoba y la posterior dispensación del medicamento en Córdoba y Ciudad Real, así como posibles irregularidades en la documentación para el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena (Murcia), con el objetivo final de ser exportados a Libia y Líbano.

Estas investigaciones forman parte del enfoque ‘One health’ de la Unión Europea y de la estrategia «De la granja a la mesa» liderada por la Guardia Civil a través del Seprona, que coordina los esfuerzos de los Estados miembros en la lucha contra las actividades ganaderas irregulares con dimensión transfronteriza.