Alertan de una escalada de «política del terror» para amedrentar a trabajadores en Puertollano

Decenas de personas se han concentrado en la tarde de este jueves bajo una intensa lluvia en el Paseo de San Gregorio de Puertollano (Ciudad Real) en protesta por la detención de 16 trabajadores de empresas auxiliares que operan en el complejo petroquímico de este municipio, a quienes se investiga por su participación en diversas incidencias registradas en las jornadas de huelga del sector del metal de los pasados días 3 y 4 de noviembre.

Los dirigentes de CCOO de Castilla-La Mancha, sindicato que ha convocado la protesta, han denunciado unas detenciones con las que, a su juicio, las instituciones y empresas de Ciudad Real pretenden criminalizar el derecho de huelga en una escalada de «política del terror» para amedrentar a la clase obrera.

En declaraciones a los periodistas, Juan Cuevas, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, ha afirmado que «a las instituciones de Ciudad Real la huelga no les gusta, como se ha podido comprobar en el caso de Vestas Daimiel, donde nos encontramos con cerca de 20 furgones policiales impidiendo el derecho a la información de los piquetes».

«Nos encontramos con una política del terror, una política del miedo que intentan implantar las instituciones de Ciudad Real en contra del derecho fundamental a la huelga», ha recalcado. Si bien Cuevas ha subrayado que CCOO «no apoya los actos violentos de nadie», lo que no puede permitir es que se «criminalice» a la clase obrera.

En este contexto, y aunque ha manifestado que desconoce la situación procesal de los detenidos, ha corregido al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien hace unos días hablaba de simples «atestados».

«No son atestados, han sido detenciones, la Policía Nacional entró en los centros de trabajo y engrilletó a un trabajador, y eso es una alteración de la normalidad democrática», ha insistido.

A su juicio, estos hechos «transgreden la seguridad jurídica de los ciudadanos», por lo que, ha dicho, «CCOO defenderá a estos ciudadanos y pondrá a su disposición todos los medios jurídicos».

En este contexto ha afirmado que le gustaría que se diera el mismo trato a los empresarios que no cumplen con la legislación laboral. «¿Por qué no se ven engrilletados los empresarios que, con su actitud negligente, intoxican y provocan la muerte en accidente laboral a los trabajadores?», se ha preguntado.

En los mismos términos se ha pronunciado el secretario general de CCOO Industria en la provincia de Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, quien ha recordado que la huelga del metal ha sido «exitosa», y ha logrado «acuerdos históricos» para Puertollano y su comarca.

«Lo que pasa es que a determinados estamentos no les gusta que la clase trabajadora avance», ha lamentado.

UNA «CAZA DE BRUJAS»

Arias sostiene que se están sucediendo episodios de represión «en todas y cada una de las huelgas», y ha recordado que además de los 16 detenidos en Puertollano se han impuesto multas administrativas por huelgas en Manzanares y Daimiel.

«Estamos volviendo a los años 60 y 70, cuando se perseguía a los trabajadores por ejercer la huelga», ha condenado. En este sentido ha pedido explicaciones a la «empresa principal», Repsol, que ha bloqueado la entrada a sus instalaciones a trece trabajadores.

«Tendrá que explicar por qué se han vulnerado derechos fundamentales y se ha hecho una caza de brujas con trabajadores que han conseguido un gran convenio, asegurando el futuro y los puestos de trabajo en Puertollano», ha subrayado.

Por su parte, la secretaría general de Comisiones Obreras en la provincia de Ciudad Real, Esther Serrano, ha asegurado que aún «se tiene que pellizcar» tras conocer lo que ha pasado, «algo propio de otra época y no de un Estado de Derecho».

Serrano ha incidido en que las detenciones corresponden a una intención de criminalizar el derecho de huelga. «La detención de estos trabajadores en sus centros de trabajo, esposados, nos parece desproporcionada y tremendamente grave; se criminaliza la huelga, y se vulneran los derechos individuales a la intimidad, al honor, y a la presunción de inocencia, por lo que CCOO siempre estará al lado de los compañeros cuando se cometa una injusticia», ha concluido