Instalaciones deportivas municipales de Ciudad Real cerradas este miércoles: las causas

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado de que, ante la activación del Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos para la jornada de este miércoles, las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas durante todo el día.

Esta decisión se adopta como medida preventiva debido a las previsiones meteorológicas adversas, que alertan de rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, así como de fuertes lluvias, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar posibles riesgos, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

Desde el Ayuntamiento se aconseja a la población extremar la precaución, evitar el paso por debajo de cornisas y árboles, así como no acceder a los parques y zonas arboladas, además de limitar los desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes.

En concreto, permanecerán cerradas todas las instalaciones al aire libre, incluyendo la piscina del polideportivo Juan Carlos I y el pabellón Juan Carlos I, lo que supone el cierre completo del polideportivo Juan Carlos I. Asimismo, se cierran la Ciudad Deportiva Sur, el campo de fútbol de Larache y el campo de fútbol de Las Casas.

Por el contrario, el Ayuntamiento mantendrá abiertos el pabellón Quijote Arena, el pabellón de Las Casas, el pabellón El Parque, el pabellón Santa María, el pabellón Felipe VI y la piscina de Santa María.

El Consistorio continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y comunicará cualquier novedad a través de los canales oficiales.