Cae la banda del cobre en la A-4: hay dos detenidos en Ciudad Real

En el marco de la operación ‘Pencil Port’, la Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas y la investigación de tres personas más por la comisión de un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal dedicado al robo con fuerza en áreas de servicio ubicadas en la autovía A-4 en el término municipal de Puerto Lápice (Ciudad Real).

El pasado mes de septiembre de 2025, se tuvo conocimiento a través de la correspondiente denuncia del perjudicado, de varios delitos de robo con fuerza, perpetrados en distintos días, en una misma área de servicio de la A-4, punto kilométrico 140, en el término municipal de Puerto Lápice.

Es la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan la encargada de realizar las pertinentes averiguaciones para el esclarecimiento de los hechos, practicando inspecciones técnicas oculares, visionado de grabaciones de las cámaras de seguridad y un exhaustivo análisis de toda la información obtenida.

Después de realizar unas laboriosas gestiones, se logró la identificación de un grupo criminal, cuyos integrantes poseían un gran historial delictivo por hechos similares, estando ubicados sus recientes domicilios en distintas localidades de Madrid, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los integrantes del grupo criminal tras llegar hasta el lugar, siempre en horario nocturno, a fin de tomar medidas de seguridad para evitar su identificación, inutilizaban el cableado de las cámaras de seguridad instaladas y posteriormente, con herramientas cortadoras (radiales) cortaban las arquetas del suelo, que previamente habían sido soldadas para evitar robos, sustrayendo el cableado de cobre, perteneciente al sistema de carga de vehículos eléctricos.

Después ayudándose de sus propios vehículos, tiraban del cableado para extraerlo, los enrollaban y sustraían, logrando la sustracción de más de 1.000 metros de cableado de cobre, valorado todo ello en más de 54.000 euros.

Los presuntos autores alquilaban en fechas próximas varios vehículos a la vez para dificultar su identificación, tratándose algunos de ellos de turismos, que utilizaban para desplazarse hasta los lugares donde cometían los robos con fuerza, y una vez que estudiaban el lugar, posteriormente volvían hasta las mismas áreas de servicio, y tras cortar el cableado, lo transportaban en furgonetas, para vender los efectos sustraídos en el mercado negro.

Cuando alquilaban los vehículos, los autores utilizaban DNI, que previamente habían sido sustraídos a otras terceras personas, falsificando el contrato de alquiler, para así poder dificultar una posible investigación policial. También se pudo averiguar, que repostaban los vehículos utilizados en áreas de servicios de otras localidades donde llevaban a cabo los robos con fuerza, no realizando el correspondiente pago del combustible, además de cometer hurtos en supermercados en otras localidades.

LOCALIZACIÓN DE LOS AUTORES

Una vez que se tuvo identificado el grupo criminal, es a finales de 2025 cuando la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, prestando servicio consiguieron localizar a dos de los autores, los cuales circulaban con un vehículo que habían sustraído en el mes de noviembre en Madrid, dándose a la fuga a gran velocidad, llegando incluso a golpear con el turismo a uno de los vehículos oficiales de la Guardia Civil causándole daños, lográndose al final detenerlos.

Se les imputaron varios delitos de robo con fuerza (sustracción de cableado de cobre), atentado, desobediencia y resistencia contra agentes de la Autoridad, un delito de daños en vehículo oficial de la Guardia Civil y dos delios contra la Seguridad Vial, por conducción temeraria y conducir el vehículo sin haber obtenido nunca autorización para ello.

Hace escasos días, se procedió a la investigación de otras tres personas integrantes del grupo criminal, dedicado al robo de cableado de cobre en áreas de servicio, consiguiendo así el cese de esta tipología de delitos en la provincia de Ciudad Real.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Madrid y el de Guardia de Alcázar de San Juan.