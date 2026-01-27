Confirmado el pueblo que acogerá el Día de la Provincia de Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha anunciado que Miguelturra será la sede de los actos institucionales del Día de la Provincia en 2026, una elección que ha calificado como «muy acertada y positiva para el conjunto del territorio provincial».

Valverde ha subrayado que Miguelturra es «un municipio que ha sabido crecer al abrigo de Ciudad Real, consolidando al mismo tiempo una identidad propia», y ha destacado su dinamismo social y su implicación en iniciativas de carácter solidario y comunitario. En este sentido, ha señalado que la celebración del Día de la Provincia en este municipio permitirá acercar este acto institucional a la ciudadanía y poner en valor el papel de los pueblos en la construcción de un territorio cohesionado, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

El presidente de la Diputación ha avanzado, además, que propondrá al equipo de Gobierno de la Diputación que el Centro Siloé, gestionado por Cáritas Diocesana de Ciudad Real, reciba este año el Premio Quijote al Mérito Socioasistencial, uno de los reconocimientos que se entregan con motivo del Día de la Provincia.

A este respecto, ha explicado que Siloé «trabaja con personas en situaciones extremas, con perfiles de máxima vulnerabilidad, a las que casi nadie llega», y ha defendido que este galardón contribuirá a visibilizar una labor «imprescindible para avanzar en justicia social».

Valverde ha recordado que la Diputación ya ha respaldado en otras ocasiones a este recurso, pero ha considerado necesario «dar un paso más» y reconocer públicamente el «esfuerzo silencioso» de profesionales y voluntariado. «Premiar a Siloé es también lanzar un mensaje claro de compromiso institucional con quienes dedican su vida a ofrecer segundas oportunidades», ha afirmado.

Ambos anuncios se han realizado tras la visita institucional a la residencia de Siloé en Miguelturra, en un contexto marcado por el refuerzo de la colaboración entre las administraciones públicas y entidades del tercer sector, con el objetivo común de construir una provincia más justa, solidaria e inclusiva.