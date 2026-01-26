Confirmado: Medina Azahara hará uno de sus últimos conciertos en este pueblo de Ciudad Real

La mítica banda de rock Medina Azahara se despide este año de los escenarios tras una carrera de 45 años y con su gira de despedida denominada ‘Todo tiene su fin’ llegará a Valdepeñas el 3 de septiembre con uno de sus últimos conciertos, que se ofrecerá de manera gratuita en la Plaza de España, dentro de las Fiestas de la Vendimia y el Vino.

El teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla, ha destacado que «si hablamos de Medina Azahara estamos hablando de 45 años de historia, y la vamos a tener en su gira de despedida ‘Todo tiene su fin’ en Valdepeñas semanas antes de dar su último concierto en el mes de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid».

Sevilla ha señalado que la banda, «seguida por varias generaciones», tiene un complejo estilo influenciado por el metal neoclásico, el rock y el flamenco, la banda se ha consolidado como un referente en la escena musical y de las más influyentes de todos los tiempos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De este modo, el teniente de alcalde de Festejos ha señalado que el programa completo de conciertos para el mes de septiembre se anunciará después de los carnavales, aunque este ha querido desvelarlo antes de que la banda publique el listado de conciertos definitivo de su despedida.

El grupo se fundó en 1979 por Manuel Martínez, Pablo Rabadán, Manuel S. Molina, José A. Molina y Miguel Galán, y llamó la atención desde su primer álbum, que incluía el éxito ‘Paseando por la mezquita’. Su consolidación llegó en los años 80, con el lanzamiento de diferentes trabajos discográficos marcados por su estilo en el que fusiona rock con influencias árabes y flamencas.

En los 90 Medina Azahara obtuvo diferentes reconocimientos por sus álbumes ‘Sin tiempo’ y ‘Dónde está la luz’. En 2003, obtuvieron los galardones al mejor álbum de rock del año y mejor canción del rock con el disco ‘Aixa’. Entre sus temas imprescindibles se encuentran ‘Necesito respirar’, ‘Córdoba’, ‘Todo tiene su fin’ y ‘Paseando por la mezquita’, entre otros.