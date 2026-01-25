Seis personas se sentarán en el banquillo por su implicación con una red tráfico de drogas: actuaban en la provincia de Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles, 28 de enero, a seis personas acusadas de delitos contra la salud pública por su presunta implicación en una red de tráfico de drogas que habría operado en distintos puntos de la provincia, principalmente en Ciudad Real y La Solana.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal solicita penas que van desde los cinco años hasta los dos años de prisión para los seis acusados, a quienes acusa de distribuir cocaína, marihuana y hachís, así como la posesión de estas sustancias con fines de venta a terceros.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, la investigación se inició a finales de 2021, tras las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre dos de los principales encausados, que presuntamente habrían hecho de la venta de droga su medio de vida, utilizando un domicilio en la capital como punto de acopio y distribución.

La investigación se amplió posteriormente mediante intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y diversos registros domiciliarios practicados en mayo de 2022.

En la operación para desarticular a esta red, los agentes intervinieron 189,88 gramos de cocaína, más de doce kilos de cannabis y 19,7 gramos de hachís, además de plantas de marihuana, básculas de precisión, material para el envasado de dosis y diversas cantidades de dinero en efectivo localizadas en domicilios y vehículos vinculados a los acusados.

Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre dos y cinco años de prisión, además de multas económicas que superan los 20.000 euros en algunos casos, apreciando la agravante de reincidencia en uno de los procesados.