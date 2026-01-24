Cae la Bonoloto en un pueblo de Ciudad Real

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha dejado 48.396 euros en Porzuna (Ciudad Real) gracias a un boleto de segunda categoría (cinco aciertos + complementario).

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha informado este sábado en una nota de prensa de que este boleto, sellado en la administración número 1 de la localidad ciudadrealeña, es uno de los cicno premiados en esta categoría en el sorteo de este domingo.

Los otros cuatro boletos han sido validados en Barcelona, Córdoba, Málaga y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes.

La combinación ganadora en el sorteo de este domingo ha sido 14, 44, 10, 11, 17, 26, complementario 35 y reintegro 6.