Siete acusados se sientan en el banquillo en Ciudad Real por una red de cocaína y marihuana: lo que pide la Fiscalía para ellos

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el miércoles, 28 de enero, a siete personas para las que la Fiscalía solicita penas de hasta cinco años de prisión por su presunta implicación en varios delitos relacionados con el tráfico de cocaína y marihuana en distintas localidades de la provincia.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este viernes EFE, la investigación se inició a finales de 2021 tras las sospechas de que dos de los acusados se dedicaban a la venta «a pequeña escala» de cocaína y marihuana, actividad que desarrollaban principalmente desde su domicilio en Ciudad Real, donde almacenaban las sustancias y atendían a los compradores.

Las pesquisas incluyeron vigilancias policiales, intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y, finalmente, una entrada y registro practicada en mayo de 2022.

En dicho registro, los agentes intervinieron diversas cantidades de cocaína y cannabis, material para la dosificación y venta, básculas de precisión, dinero en efectivo y pequeñas plantas de marihuana.

En total, las sustancias incautadas alcanzarían un valor de más de 20.000 euros en el mercado ilícito, según los informes periciales incorporados a la causa.

Además, la investigación permitió identificar a otros acusados que, presuntamente, abastecían de marihuana a los principales investigados para su posterior distribución.

En los registros practicados en domicilios de La Solana se localizaron importantes cantidades de cannabis, plantas en distintas fases de crecimiento, material para el cultivo y envasado, así como dinero en efectivo, con un valor total superior a los 60.000 euros en venta al por menor.

Asimismo, en relación a otro acusado, la Fiscalía sostiene que fue interceptado en un control de la Guardia Civil en una carretera de Manzanares transportando más de 1,5 kilos de marihuana, que reconoció haber recogido para su distribución.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de dos delitos contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, en el caso de la cocaína, y cuatro delitos por sustancias que no causan grave daño, relativos al cannabis.

Por estos hechos, solicita para uno de los acusados, que cuenta con antecedentes por tráfico de drogas, una pena de cinco años de prisión y 21.303 euros de multa, mientras que para otro de ellos pide cuatro años de prisión y la misma multa.

Para el resto de acusados, la Fiscalía solicita penas de dos años de prisión, con multas que oscilan entre los 6.108 y los 30.000 euros