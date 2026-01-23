Huelga del metal en Puertollano: 16 detenidos y una larga lista de delitos

Los 16 trabajadores de las empresas contratistas de Puertollano (Ciudad Real) detenidos esta semana por la Policía Nacional por los hechos acaecidos los días 3 y 4 de noviembre de 2025 en las inmediaciones del complejo petroquímico de esa localidad con ocasión de la huelga del metal están siendo investigados por «graves hechos penales», y se les imputa la comisión de delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a agentes de la autoridad, amenazas, coacciones y detención ilegal.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, los vecinos de Puertollano han denunciado daños en sus turismos por importe de 12.000 euros y la Policía Nacional valoró en más de 3.000 euros los desperfectos de sus vehículos oficiales. Por otro lado, el Ayuntamiento de Puertollano y la Diputación Provincial de Ciudad Real han valorado los daños ocasionados y los costes de limpieza en más de 29.000 euros.

Según las mismas fuentes, los hechos violentos estuvieron protagonizados por parte de algunos de los trabajadores de empresas del sector subcontratadas en el Complejo Industrial Petroquímico de Puertollano, quienes llegaron a provocar incendios en las inmediaciones de las instalaciones, cortes de las vías de comunicación con barricadas de neumáticos, destrozos en la señalización del tráfico y mobiliario urbano, así como en vehículos tanto de trabajadores como de ciudadanos que circulaban por esas carreteras.

Estos incidentes obligaron a la Policía Nacional a desplegar un amplio dispositivo de orden público con Unidades de Intervención Policial (UIP) y Unidades de Prevención y Reacción (UPR), las cuales se vieron obligadas a hacer uso de material antidisturbios para contener estas agresiones, «que tenían como único fin llegar al bloqueo total del Complejo Petroquímico, impidiendo la entrada y salida de trabajadores y mercancías».

Una vez finalizadas las protestas, la Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación que por el momento ha permitido identificar a 16 de los principales instigadores de estos altercados. Los pasados días 20 y 21 de enero se llevó a cabo un operativo policial en la localidad para su detención e imputación individualizada de los graves hechos penales en que tuvieron participación, relata la policía.

RETUVIERON A UN CONDUCTOR

Según la Policía Nacional, varios de los detenidos lograron interceptar a uno de los autobuses encargados del transporte de trabajadores al Complejo Petroquímico, amenazaron al conductor y le obligaron a desplazarse hasta la localidad de Argamasilla de Calatrava con la intención de utilizar el vehículo para bloquear la única ruta alternativa que podía ser utilizada por otros trabajadores para entrar y salir del complejo industrial.

«Además, principales implicados en estos incidentes violentos bloquearon las carreteras utilizando neumáticos, señales de tráfico y mobiliario urbano, lo que afectó gravemente a las vías de comunicación; y se registraron desperfectos en vehículos particulares y policiales por lanzamiento de piedras y pinchazos de neumáticos», concluye la nota.