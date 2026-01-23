El temporal tumba dos postes sobre la vía y corta el Media Distancia Badajoz–Alcázar de San Juan: los detalles

a caída dos postes antiguos de madera, por las inclemencias meteorológicas, sobre la vía férrea a la altura de Cabeza del Buey (Badajoz) han impedido esta mañana la continuidad del servicio de Media Distancia Badajoz-Alcázar de San Juan, que transportaba a 26 viajeros.

Se han visto afectados dos trenes, uno por sentido, y el obstáculo ya ha sido retirado de la vía, de modo que los trenes de la tarde circularán con normalidad, según han informado a EFE fuentes de Renfe.

El servicio afectado partió de Badajoz a las 6.55 horas con previsión de llegar a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a las 12.05 horas.

Tras la caída de los postes se ha establecido plan alternativo de transporte con traslado por carretera desde Cabeza del Buey hasta Puertollano y, desde este punto hasta Alcázar de San Juan, en tren.

Por su parte, el servicio Media Distancia con partida de Ciudad Real a las 11.36 horas, y llegada prevista a Badajoz a las 16.05 horas, con 22 viajeros, está realizando por carretera el tramo Ciudad Real-Villanueva.

Desde aquí, los viajeros completarán el recorrido en tren.