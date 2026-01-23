El pueblo de Ciudad Real que estrena sus Paces como BIC: 650 años de devoción y un cielo con 100.000 cohetes

La localidad de Villarta de San Juan ha inaugurado este viernes las fiestas de Las Paces, una edición histórica al tratarse del primer año en el que la celebración cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de inmaterial, otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El arranque oficial ha tenido lugar con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Paz en la iglesia parroquial, seguida del traslado al Auditorio Municipal, donde se han proclamado las reinas y damas de las fiestas y se ha celebrado el pregón, a cargo de Tomás Rincón, dando inicio a unos días en los que el municipio se vuelca con una de sus tradiciones más arraigadas.

La alcaldesa de Villarta de San Juan, Irene Ruiz, ha destacado que este año Las Paces se celebran con «una mayor relevancia si cabe» tras la declaración como Bien de Interés Cultural, y ha subrayado el valor histórico y emocional de la fiesta.

La alcaldesa ha recordado que se trata de una tradición con siglos de historia. «Las Paces, con más de 650 años de tradición, necesitaban este reconocimiento. Creo que se lo debíamos también a nuestros antepasados, que se esforzaron tantísimo por mantener viva esta tradición y ahora nos toca a nosotros continuar con ella», ha afirmado.

Ruiz ha explicado que el municipio afronta unos días «de mucha emoción y de mucha devoción hacia nuestra patrona, la Virgen de la Paz», deseando que todo se desarrolle con normalidad e invitando a vecinos de localidades cercanas y de otros puntos de la geografía española a participar en unas fiestas «tan peculiares».

En el acto inaugural han estado presentes diversas autoridades regionales y provinciales, entre ellas la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández, y el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, quienes han coincidido en destacar el valor cultural, social y simbólico de una fiesta que este año estrena su reconocimiento oficial como patrimonio inmaterial.

«Es muy importante para Villarta y para Las Paces el recorrido mediático, porque simboliza lo que significan estas fiestas para este pueblo y, sin duda, para demostrar la identidad y las raíces que tenemos en Castilla-La Mancha, una región de una riqueza cultural enorme», ha señalado la delegada de la Junta.

Fernández ha recordado que la comunidad autónoma cuenta con 127 declaraciones de Bien de Interés Cultural, entre ellas, «muy recientemente», las Paces de Villarta de San Juan.

La delegada de la Junta ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con la protección del patrimonio. «La protección de nuestro patrimonio cultural demuestra lo que somos, nuestra identidad y nuestras raíces», ha indicado, al tiempo que ha destacado la buena salud de estas fiestas, que cuentan con actos tan singulares como el lanzamiento de miles de cohetes durante la Operación 2.000 del día 24.

«Es una señal magnífica de la vitalidad con la que gozan Las Paces y de que tenían muy merecida esta declaración como Bien de Interés Cultural, que hoy se celebra por primera vez desde su reciente reconocimiento», ha añadido.

Fernández también ha puesto en valor la gestión municipal y el futuro del municipio. «Quería destacar la importancia de que el Ayuntamiento, liderado por Irene, apueste por el desarrollo de Villarta. A pesar de ser un municipio de unos 2.500 habitantes, no está en la tesis de la despoblación, sino en la de la esperanza y la ilusión», ha señalado.

Con este inicio, Villarta de San Juan se prepara ya para vivir con intensidad las jornadas centrales de Las Paces, una celebración que combina devoción, tradición y participación popular y que, desde este año, cuenta con la máxima protección cultural a nivel regional.

24 DE ENERO, DÍA GRANDE DE LAS PACES

Vecinos y visitantes celebrarán el día grande de Villarta de San Juan el 24 de enero, que comenzará con la función religiosa a las 11.30 horas. Tras ella, se vivirá uno de los momentos más esperados por los villarteros durante todo el año, la salida de la Virgen de la Paz de su iglesia.

El lanzamiento de globos blancos y la suelta de dos palomas blancas en señal de paz que lanzará la Asociación de Jubilados y Pensionistas marcará el inicio de la procesión, en la que alrededor de 30 peñas coheteras de la localidad y sus 300 tiradores irán delante de la imagen de la patrona lanzando miles de cohetes al cielo. Se estima que a lo largo de este día se lanzarán alrededor de 100.000 cohetes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En el ecuador de la procesión tendrá lugar la denominada ‘Operación 2.000’, en la que se encienden a la vez 2.000 docenas de cohetes, mientras la patrona se encuentra en el mirador sobre el río Gigüela de la ‘iglesia vieja’. Tras el estruendo de estas 2.000 docenas de cohetes, la Virgen de la Paz vuelve a su casa, donde a su llegada, se realiza la tradicional ‘puja de brazos de la Virgen’, en la que los villarteros muestran su interés por portar a su patrona durante la entrada a su iglesia.