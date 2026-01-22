De la gasolinera al cajero: detenido un trabajador en Ciudad Real por estafar más de 50.000 euros a su empresa

La Guardia Civil ha procedido al esclarecimiento, identificación, detención e investigación del supuesto autor de varios delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental cometidos por el trabajador de una empresa de la localidad de Castellar de Santiago.

La investigación tiene su inicio a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano en el puesto de la Guardia Civil de Castellar de Santiago, denunciando el dueño de una empresa que desde el año 2021, le habían estado realizando cargos indebidos y extracciones de efectivo en distintos cajeros automáticos a cargo de unas tarjetas de crédito que entregó a sus trabajadores para el único fin de repostar los vehículos de la empresa, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La cantidad estafada supera los 50.000 euros. Los agentes encargados de la investigación detectaron un patrón continuado de retirada de disposiciones de efectivo y pagos que no se correspondían con la actividad habitual de la empresa ni contaban con la autorización de sus responsables.

Estas operaciones habrían sido realizadas aprovechando la relación de confianza existente entre el titular de la empresa y un trabajador, quien tenía acceso a los medios de pago.

Durante el trascurso de la investigación se llevaron a cabo múltiples gestiones, entre ellas el análisis de extractos bancarios, la solicitud de información a distintas entidades financieras de la localidad y el visionado de imágenes de videovigilancia de cajeros automáticos y establecimientos comprobándose que una misma persona realizaba con cierta frecuencia las operaciones objeto de la investigación, incluso adoptando medidas para ocultar su identidad en algunas ocasiones.

Pasado un tiempo volvió a comparecer de nuevo el denunciante para interponer una nueva denuncia, por la pérdida de una chequera y el cobro de los cheques sin su autorización, procediéndose por parte de los agentes a realizar nuevas labores de investigación, comprobando que los cheques mostraban evidentes indicios de haber sido falsificados, comprobándose además la participación en el cobro de los cheques de dos personas del entorno del trabajador de la empresa.

Como resultado de las gestiones practicadas, se ha procedido durante el pasado mes de diciembre a la detención de una persona y a la toma de declaración en calidad de investigado no detenido de otras dos personas por delitos de estafa, falsedad documental y de apropiación indebida.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del correspondiente Tribunal de Instancia de Valdepeñas.