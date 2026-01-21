Estafa “casi perfecta” en Ciudad Real: a juicio por desviar una importante cantidad de dinero con un correo falso

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real acogerá este jueves, a las 10:00 horas, el juicio contra dos personas acusadas de un delito de estafa informática en grado de tentativa por un fraude que estuvo a punto de costar 148.401 euros a la Cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Malagón (Ciudad Real).

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, personas no identificadas accedieron de forma maliciosa a los sistemas informáticos tanto de la cooperativa como de su empresa proveedora de maquinaria, VSDISEL, y lograron información comercial sensible.

A partir de esos datos, los autores tuvieron conocimiento de la existencia de un pago pendiente de la cooperativa a favor de la empresa proveedora por el importe citado.

Posteriormente, desde una cuenta de correo electrónico que simulaba pertenecer a VSDISEL, remitieron un mensaje a la cooperativa indicando que la transferencia pendiente debía realizarse a una nueva cuenta bancaria que estaba a nombre de la acusada y era utilizada también por el otro acusado.

Confiando en la autenticidad del correo y en la legitimidad de la operación, el personal administrativo de la cooperativa ordenó la transferencia del importe reclamado.

No obstante, la cuenta de destino había sido bloqueada días antes por la entidad bancaria ante indicios de uso fraudulento, lo que permitió recuperar íntegramente la cantidad transferida y evitar el perjuicio económico.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito de estafa informática en grado de tentativa y atribuye a ambos acusados la condición de autores, al haber actuado presuntamente «de común acuerdo» con los responsables no identificados del acceso informático ilícito.

Para cada uno de los acusados, el Ministerio Fiscal solicita una pena de nueve meses de prisión, así como una multa de cinco meses con una cuota diaria de 12 euros, además de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y los intereses correspondientes.