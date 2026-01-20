Terror al volante en Puertollano: persigue a una mujer y estrella su furgoneta

Un individuo de unos 50 años de edad ha sido detenido tras la intervención de Policía Local y Policía Nacional en la mañana de este martes en Puertollano (Ciudad Real), después de que persiguiera con su furgoneta y embistiera varias veces el vehículo conducido por una mujer en las inmediaciones de las calles Jaén y Luis Dorado.

Las primeras conclusiones apuntan a que el hombre provocó deliberadamente la colisión en repetidas ocasiones, provocando importantes daños en el vehículo de la mujer, que se dirigía a su trabajo en un local de hostelería. A consecuencia de los hechos, la conductora ha resultado herida leve, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Las mismas fuentes apuntan que la mujer llegó a apearse de su vehículo para refugiarse en el interior de un hostal de la calle Luis Dorado, momento en que el presunto agresor embistió contra el portal, ocasionando también daños en la fachada.

Los hechos se han registrado sobre las 10.00 horas, y en el lugar del suceso se han personado en un primer momento efectivos de Policía Local y posteriormente Policía Nacional, que investiga lo sucedido como presunto delito de violencia machista.

Por su parte, la Policía Local de Puertollano ha detallado en la red social X que la mujer, pareja del agresor, se dirigía a su trabajo en un local de hostelería cercano cuando fue sorprendida por el hombre, que «intentó atropellar» tanto a la víctima como a los agentes actuantes.

La mujer, que se encuentra bien, ha sido atendida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.