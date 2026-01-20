Se precipita desde una cesta en una fábrica de Ciudad Real: herido un trabajador de 57 años

Un hombre de 57 años de edad ha resultado herido este martes tras sufrir una caída desde una cesta mientras limpiaba una pared en una fábrica de dulces de Almagro (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 9.57 horas en una factoría ubicada en la calle Molino del municipio almagreño.

El hombre herido ha sido trasladado en una UVI al hospital de Ciudad Real. Hasta el lugar también se han desplazado una ambulancia de soporte vital básico, un médico y efectivos tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil.