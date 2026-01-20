La Bonoloto sonríe a Ciudad Real: cae un premio de segunda categoría

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha dejado 31.670 euros en Ciudad Real gracias a un boleto de segunda categoría (cinco aciertos + complementario).

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha informado este martes en una nota de prensa de que este boleto, sellado en la administración número 7 de la capital ciudadrealeña, es uno de los seis premiados en esta categoría en el sorteo de este lunes.

Los otros cinco boletos han sido validados en Barberá del Vallés (Barcelona), Barbadás (Ourense), Carcaixent (Valencia), Pedroche (Córdoba) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes.

La combinación ganadora en el sorteo de este lunes ha sido 22, 42, 07, 49, 35, 30, complementario 12 y reintegro 2.