Novedades en el presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real para 2026 

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real para 2026 crea una nueva subvención nominativa de 6.500 euros destinada a sufragar los gastos que genera la Gran Gala de la Navidad en la que la Asociación de Belenistas hace la presentación del Cartel y el pregón de Navidad, y que siempre se acompaña de alguna actuación musical de calidad.

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha informado al presidente de la Asociación, Antonio Vich, de esta nueva aportación municipal que se sumará a los aproximadamente 15.000 euros que se recogen en otros conceptos del proyecto de presupuesto para financiar las actividades que desarrolla el colectivo de belenistas a lo largo del año, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Actividad que Pedro Lozano ha querido ensalzar como «un gran regalo que nos están haciendo a la ciudad». «Desde el Ayuntamiento –ha señalado el edil– estamos infinitamente agradecidos a la labor que desarrollan en todos los sentidos», no sólo con el montaje de belenes sino también con el resto de eventos que organizan como la Gran Gala de Navidad, la Noche de los Belenes (que contó con la participación de 3.500 personas) o los cursos que imparten en la Universidad Popular.

El presidente de la Asociación de Belenistas ha recibido con satisfacción la noticia del aumento presupuestario que el consistorio destina a las actividades del colectivo que, cada año, incrementan su repercusión en la ciudad.

Esta Navidad, los belenes que han montado en la ciudad (el belén monumental del Antiguo Casino, el belén napolitano de la sala de exposiciones del Ayuntamiento y el belén de la Diputación) han recibido la visita de más de 150.000 visitas: «un éxito sin precedentes», ha valorado Antonio Vich.

Además, Vich ha destacado la importancia de toda la ayuda económica que reciben, que ellos invierten en seguir incrementando su patrimonio y sus montajes «en una orientación a la excelencia para que cada año los belenes de Ciudad Real sean mejores».