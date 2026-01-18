Desvelados los ganadores del Premio Grulleros 2026 en Ciudad Real

El Festival de las Grullas del Valle de Alcudia ha entregado el Premio Grulleros 2026 a Elena Crespo Junquera y Juan Andrés Ceprián Rodrigo, veterinaria y técnico del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en reconocimiento al papel que juegan como «cuerpo especial» de la conservación de la especie en la provincia de Ciudad Real.

La entrega del premio se ha celebrado durante el VI Festival de las Grullas del Valle de Alcudia, que se desarrolla este fin de semana en La Bienvenida, pedanía de Almodóvar del Campo, en el corazón del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

El reconocimiento le ha sido otorgado por la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real (SHNCR), entidad organizadora del festival.

Ángel Arredondo, de la SHNCR, ha explicado que el Premio Grulleros se concede cada año a personas que han destacado por su aportación a la conservación del Valle de Alcudia o a la difusión de sus valores naturales.

Arredondo ha subrayado que el jurado ha querido reconocer a profesionales “que no suelen estar en primera línea mediática, pero que sostienen el trabajo real de la conservación”.

Durante su intervención, ha señalado que Crespo y Ceprián han actuado durante años como un nexo entre técnicos, agentes medioambientales, conservacionistas y administraciones, generando confianza y consenso en un ámbito especialmente complejo.

Los organizadores del festival ha recordado la trayectoria de ambos profesionales en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Chaparrillo, donde han trabajado de forma continuada en la atención, recuperación y reintroducción de animales silvestres.

Foto: Elena Crespo y Juan Andrés Ceprián/ EFE/Jesús Monroy

Igualmente han destacado su compromiso personal, que ha ido más allá de un horario laboral convencional, y su capacidad para afrontar situaciones difíciles derivadas de la gestión de la fauna herida o amenazada.

En su discurso de agradecimiento, Elena Crespo ha expresado su emoción por recibir el premio y ha restado mérito personal al reconocimiento. Ha señalado que trabajar en El Chaparrillo ha sido un privilegio y ha definido el centro como “una isla de diversidad, tanto animal como humana”.

Por su parte, Juan Andrés Ceprián ha manifestado que ha sido un orgullo recibir el premio junto a su compañera, a quien ha definido como el alma de El Chaparrillo.

Ha agradecido a la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real la concesión del galardón y ha señalado que, a su juicio, el reconocimiento pone el foco en una labor silenciosa pero esencial para la conservación del patrimonio natural.