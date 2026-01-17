La gripe aviar y la conservación centran los ejes científicos de este festival de grullas en Ciudad Real

La VI edición del Festival de las Grullas del Valle de Alcudia, que se celebra este fin de semana en la pedanía de La Bienvenida (Almodóvar del Campo), arranca con un programa centrado en la grulla común desde múltiples enfoques como el biológico, sanitario, de gestión y de investigación.

Entre las intervenciones más destacadas ha figurado la de la viróloga Elisa Pérez Ramírez, doctora en Veterinaria e investigadora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA/CSIC), cuya ponencia ha abordado uno de los mayores retos actuales para la biodiversidad: la gripe aviar H5N1.

Pérez Ramírez, en declaraciones a EFE, ha explicado que este subtipo del virus está generando “muchos problemas tanto para la avicultura como para la fauna silvestre” y ha advertido de su creciente impacto en la conservación, al afectar no solo a aves, sino también a distintas especies de mamíferos.

En el caso concreto de la grulla común, ha detallado que el virus ha provocado brotes de mortalidad a lo largo de toda la ruta migratoria, desde el norte de Europa hasta España.

Aunque subrayó que las cifras en fauna silvestre siempre están infraestimadas, ha señalado que datos orientativos que sitúan en torno a 17.000-18.000 grullas muertas en Alemania, entre 15.000 y 20.000 en Francia y alrededor de 1.000 ejemplares en España, la mayoría en el entorno de la laguna de Gallocanta (Zaragoza).

Para la investigadora, se trata de “un reto muy grande para la conservación de la biodiversidad, especialmente para especies emblemáticas”.

Foto: Uge Fuertes/EFE/ Jesus Monroy

Otra de las ponencias centrales ha sido la del naturalista y fotógrafo Uge Fuertes, que ha ofrecido una visión comparada sobre la gestión de grandes concentraciones de grullas en distintos puntos del mundo.

A través de ejemplos como Gallocanta, el lago de Hule en Israel o un santuario urbano en la India, Fuertes ha expuesto cómo factores culturales, sociales y religiosos influyen en la percepción de la especie.

Mientras que en algunos lugares la grulla se considera un problema para la agricultura, en otros se convierte en un recurso económico y turístico.

Desde el ámbito de la investigación de campo, Patricia Alonso García ha aportado una mirada divulgativa y cercana al trabajo científico con su charla sobre el anillamiento de grullas en países como Polonia y Estonia.

Aunque se define como una “admiradora de la naturaleza” más que como científica, ha destacado el valor de estos proyectos para conocer la ecología de la especie y apoyar la toma de decisiones en conservación.

Alonso ha relatado cómo algunas grullas anilladas en el norte de Europa han sido localizadas posteriormente en espacios como las Tablas de Daimiel, evidenciando la importancia de la cooperación internacional y del seguimiento a largo plazo.

El bloque científico lo ha completado el ornitólogo y anillador José María “Chema” Traverso, socio fundador del grupo Grus Extremadur, que ha ofrecido una charla introductoria sobre la biología de la grulla común en España, los censos nacionales y la problemática derivada de la gripe aviar.