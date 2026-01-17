El Hospital de Tomelloso se sitúa entre la élite nacional de la investigación clínica por su participación en este proyecto

El Hospital General de Tomelloso, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, forma parte del proyecto nacional iPHARMGx, una iniciativa que busca mejorar la aplicación de la medicina personalizada en el Sistema Nacional de Salud con el objetivo de aumentar la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos.

La medicina personalizada, en pleno auge en los últimos años, se basa en adaptar el tratamiento a las características genéticas de cada paciente, lo que permite seleccionar con mayor precisión el medicamento más adecuado y reducir los efectos secundarios. Este enfoque mejora la eficacia terapéutica y optimiza el uso de recursos gracias a la utilización de biomarcadores farmacogenéticos, es decir, variaciones genéticas que influyen en la acción, toxicidad o metabolismo de los fármacos.

El proyecto iPHARMGx, coordinado por el Hospital Universitario La Paz de Madrid a través de su Servicio de Farmacología Clínica persigue establecer una plataforma para evaluar de forma ágil la efectividad y eficiencia de estrategias de genotipado anticipado de biomarcadores farmacogenéticos en el Sistema Nacional de Salud.

El genotipado anticipado consiste en analizar previamente el ADN del paciente para detectar variantes genéticas que influyen en su respuesta a determinados medicamentos, permitiendo así elegir el fármaco más adecuado o ajustar la dosis antes de iniciar el tratamiento.

Un millón de euros

Esta iniciativa cuenta con financiación del Instituto de Salud Carlos III, cercana al millón de euros, y la participación de más de 60 investigadores de once hospitales de toda España, la Universidad Autónoma de Madrid y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III.

Dentro de esta iniciativa, el Hospital General de Tomelloso ha reclutado a los primeros pacientes del estudio PREVESTATGx, un ensayo clínico que evalúa la eficacia, seguridad y coste-eficacia de una estrategia de genotipado anticipado en personas con riesgo de enfermedad cardiovascular y candidatas a recibir estatinas de alta o moderada intensidad. Las estatinas son medicamentos utilizados para reducir los niveles de colesterol en la sangre y prevenir enfermedades cardiovasculares.

El objetivo es evaluar si una estrategia de ajuste de dosis en base a perfil genético reduce significativamente la aparición de síntomas musculares asociados a estatinas, especialmente miopatías (dolores musculares). Estos síntomas asociados a estatinas, aunque poco frecuentes, pueden ser graves.

Únicos en la región

El Hospital General de Tomelloso es el único centro de Castilla-La Mancha que participa en este importante proyecto nacional. El equipo investigador está formado por Modesto Maestre Muñiz (Servicio de Medicina Interna), Emilio José Laserna Mendieta (Servicio de Análisis Clínicos y Unidad de Investigación) y Leticia Rodríguez Alcolado (Unidad de Investigación). Los investigadores Laserna y Rodríguez también forman parte del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) dentro del grupo liderado por el jefe del Servicio de Digestivo de la Gerencia de Tomelloso, el doctor Alfredo José Lucendo Villarín.

El doctor Emilio José Laserna Mendieta ha destacado que “participar en un proyecto de esta envergadura sitúa al Hospital General de Tomelloso en la vanguardia de la investigación en medicina personalizada. Este tipo de estudios nos permite ofrecer tratamientos más seguros y eficaces, ajustados a la realidad genética de cada paciente, lo que repercute directamente en su salud y calidad de vida”.