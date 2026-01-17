Centenares de ciudadrealeños acuden a recibir la bendición de San Antón para sus mascotas

Centenares de ciudadrealeños han pasado en esta fría tarde de sábado por la plaza de Santiago de Ciudad Real, todos ellos acompañados de sus mascotas para recibir la bendición de San Antón en el día del patrón.

A pesar de las bajas temperaturas, la coincidencia con el fin de semana ha hecho que la afluencia de personas y animales sea visiblemente mayor que en años anteriores, formando un gran ambiente en el corazón del barrio del Perchel, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En representación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha asistido la concejal de Turismo, Cristina Galán, que también ha hecho fila para que su mascota sea bendecida por San Antón.

Como cada año, la inmensa mayoría de animales participantes han sido perros y gatos, aunque tampoco han faltado reptiles exóticos o aves muy llamativas.

En cualquier caso, el premio que cada año otorga la Hermandad al animal o conjunto de animales más destacados ha recaído en un simpático trío de huskys siberianos, de los que el más joven, que fue abandonado por sus anteriores dueños, fue adoptado por su nueva familia hace un año y medio, recordando que incluso los perros de raza no están exentos de la lacra del abandono animal.