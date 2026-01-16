Ciudad Real refuerza el rescate animal: el Ayuntamiento sube las ayudas

El concejal de Servicios a la Ciudad de Ciudad Real, Gregorio Oraá, ha mantenido sendas reuniones con las presidentas de las dos asociaciones que se ocupan en Ciudad Real de la recogida y cuidado de animales abandonados, la Protectora la Bienvenida y la Asociación Gatómicas.

Oraá les ha informado del aumento en las partidas económicas destinadas a ambos colectivos que se ha establecido en el proyecto de presupuesto elaborado por el equipo de gobierno para 2026, que será tramitado en los próximos días por la corporación municipal en sesión plenaria.

Un incremento de la aportación municipal que se produce, explica Oraá, tras no haber recibido respuesta por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre la subvención solicitada para esta finalidad, que sí han otorgado en otras ciudades.

El concejal le ha dado a conocer a Sara López, actual presidenta de La Bienvenida, que la subvención va a pasar de los 75.000 euros que se consignaron en 2025 a 105.000 euros que se establece en el proyecto confeccionado para este ejercicio.

Gregorio Oraá asegura que su concejalía «ha diagnosticado como necesario» el incremento de la aportación económica del consistorio para permitir que la Asociación pueda seguir desarrollando su trabajo, «lo que va a servir para dar mucha más garantía a los ciudadanos respecto a la fauna urbana de Ciudad Real».

Sara López ha agradecido a Oraá el aumento de la subvención, «algo por lo que llevamos mucho tiempo luchando» ante el crecimiento de los costes que supone toda la labor que hacen con los animales abandonados a los que acogen y dedican los cuidados necesarios.

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN GATÓMICAS

Oraá se ha reunido también con la presidenta de la Asociación Gatómicas, Isabel Peco, a la que ha informado del incremento de 5.000 euros en la subvención nominativa que pasa de 30.000 a 35.000 euros. El edil ha valorado la labor que están desarrollando en la capital en materia de control y esterilización de las colonias felinas en el Refugio de Sancho Rey.

Isabel Peco, la presidenta de Gatómicas, se ha mostrado satisfecha por el aumento de la aportación económica del consistorio que les va a ayudar a afrontar los gastos derivados del trabajo que realizan con las colonias felinas en la capital