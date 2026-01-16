Asaja llama a la protesta en Ciudad Real por la “lengua azul”: 9.000 reses muertas y ganaderos “al límite”

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real convoca al sector agrario el 22 de enero a un acto de protesta por la gestión de la lengua azul, tal y como lo ha aprobado este viernes el Comité Ejecutivo, quien ha determinado hacer una concentración el próximo jueves, a las 12.00 horas, a las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Ciudad Real.

Pretende ser una respuesta a la «grave situación» que atraviesan las explotaciones ganaderas de la provincia a consecuencia de los problemas derivados de la lengua azul, ha informado Asaja en nota de prensa.

Desde la organización agraria denuncian la inacción y la falta de respuesta eficaz por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a la que acusan de estar «mirando para otro lado mientras los ganaderos se ahogan».

Asaja advierte de que las explotaciones están al límite, acumulando pérdidas económicas, sobrecostes sanitarios y una «enorme incertidumbre que pone en serio riesgo la continuidad de muchas de ellas». «En la provincia de Ciudad Real, la lengua azul ya ha provocado la muerte de más de 9.000 cabezas de ganado, una cifra que refleja con crudeza la magnitud del problema».

A estas pérdidas directas suma los «graves daños» que la enfermedad está ocasionando en las explotaciones de ovino y caprino, con una importante pérdida en el censo ganadero, en la capacidad productiva, abortos, infertilidad, debilidad generalizada de los animales y secuelas de muy difícil recuperación, que comprometen la rentabilidad de las explotaciones a medio y largo plazo.

«La sanidad animal no puede ser un asunto secundario ni una preocupación que solo aparece cuando el problema ya está encima de la mesa», señalan desde Asaja Ciudad Real. La organización insiste en que la prevención es fundamental y debe ser «un pilar básico» de las políticas agrarias, si realmente se quiere garantizar la viabilidad y el futuro de las explotaciones ganaderas.

Asaja lamenta que la administración regional actúe siempre tarde y a remolque de los acontecimientos, sin una estrategia preventiva clara, sin planificación y sin dotación suficiente de recursos. «No se puede exigir profesionalidad y cumplimiento a los ganaderos mientras se les abandona cuando surgen crisis sanitarias de esta magnitud», subrayan.

Por todo ello, Asaja Ciudad Real exige a la Consejería la adopción inmediata de medidas concretas, ayudas económicas suficientes para paliar el impacto de la lengua azul, una gestión sanitaria eficaz y, sobre todo, un cambio de enfoque que sitúe la sanidad animal como una prioridad real y permanente, y no como una reacción improvisada.

La concentración del jueves será una «protesta firme con la que los ganaderos de la provincia quieren dejar claro que no pueden más y que no están dispuestos a seguir soportando una gestión que pone en peligro su trabajo, su inversión y el futuro del medio rural».