Dos colegios de Pedro Muñoz dan un gran paso para su comunidad educativa

Los colegios ‘El Hospitalillo’ y ‘María Luisa Cañas’ de la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz ya cuentan con sus nuevos comedores escolares, una inauguración a la que han asistido el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández.

Valverde ha destacado que su puesta en marcha constituye «un auténtico ejemplo de concertación y colaboración administrativa» entre la administración local, provincial y regional para dar respuesta a una demanda real de la comunidad educativa de la localidad, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

El presidente ha subrayado que el objetivo común de las tres administraciones ha sido garantizar que servicios públicos esenciales estén disponibles para todos los ciudadanos «vivan donde vivan», contribuyendo de forma directa a la conciliación laboral y familiar y a la igualdad de oportunidades.

En este sentido, ha recordado que la Diputación de Ciudad Real ha destinado 100.000 euros para hacer posible la adaptación de los espacios que albergan los comedores escolares en ambos centros educativos.

Ha incidido, además, en que actuaciones como esta ponen de manifiesto que no basta únicamente ofrecer nuevos servicios públicos, sino que es imprescindible garantizar su sostenimiento en el tiempo. A este respecto, ha señalado que mantener servicios como los comedores escolares requiere recursos económicos estables y suficientes, especialmente en territorios afectados por la despoblación y con una alta dispersión geográfica como Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real.

Y, del mismo modo, ha hecho referencia a que este tipo de proyectos refuerzan la necesidad de reclamar una financiación justa para las comunidades autónomas y para las entidades locales, ya que solo así se puede asegurar que los servicios públicos lleguen a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, con independencia del tamaño del municipio o del lugar en el que residan.

Asimismo, ha agradecido, de manera expresa, el esfuerzo de los equipos directivos de los centros educativos, recordando que la puesta en marcha de un servicio como el de comedor escolar supone también una mayor implicación y responsabilidad para los profesionales de la educación.

También ha recordado el esfuerzo inversor que la Diputación Provincial viene realizando en Pedro Muñoz en los últimos años, destacando que el apoyo de la Institución provincial se han incrementado de forma «muy notable».

Así, ha detallado que en el periodo 2020-2021 la Diputación destinó al municipio en torno a 400.000 euros, una cifra que ascendió a aproximadamente 630.000 euros en 2024 y que alcanza en 2025 alrededor de 1,26 millones de euros, canalizados a través de distintos programas, servicios e inversiones.

Estas aportaciones, ha explicado, permiten a los ayuntamientos afrontar proyectos y prestar servicios que de otro modo serían difíciles de asumir, contribuyendo, «de manera decisiva», a mejorar la calidad de vida y los servicios en Pedro Muñoz y en todos los pueblos de la provincia.

Por último, ha reiterado que la Diputación de Ciudad Real continuará colaborando de con los ayuntamientos y con el resto de administraciones para que los servicios públicos se mantengan y se refuercen en el tiempo, convencido de que solo así se podrá avanzar en conciliación, igualdad de oportunidades y fijación de población en el medio rural.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Mientras, el alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara, ha señalado que la inauguración de estos comedores marca «un punto de inflexión» en el ámbito educativo y en la conciliación familiar del municipio.

Ha comentado que se trata de una inversión ambiciosa, posible gracias a la colaboración de las tres administraciones, y ha puesto en valor que cada colegio cuente ya con su propio comedor escolar, lo que amplía la cobertura y evita desplazamientos a las familias.

Lara ha subrayado, del mismo modo, el incremento inmediato de usuarios y ha anticipado un crecimiento de la demanda en el próximo curso escolar.

«UN GRAN DÍA» PARA PEDRO MUÑOZ

De su lado, la delegada de la Junta, Blanca Fernández, ha manifestado que este jueves es un gran día para Pedro Muñoz porque con colaboración institucional se ha logrado que todos los colegios de la localidad tengan comedor escolar, con lo que ello supone de conciliación para las familias y para garantizar al alumnado una comida saludable y equilibrada cada día.

Blanca Fernández ha destacado que «de los 152 alumnos y alumnas que hacen uso de comedor a día de hoy, el 61 por ciento tienen una ayuda gracias a los 80.000 euros que aportamos al año desde el Gobierno de Castilla-La Mancha’.

La delegada ha dejado claro que «uno de los pilares fundamentales del proyecto educativo de Castilla-La Mancha es garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades a la sociedad, y uno de esos recursos son los comedores escolares, apartado en el que podemos decir con orgullo que, desde que asumimos el Gobierno, hemos abierto 41 nuevos comedores en esta provincia.

«Hablamos de un incremento de casi el 70 por ciento al pasar de 61 a 102 comedores repartidos por todos los rincones de la provincia y con casi 6.000 comensales, 6 de cada 10 de ellos becados», ha añadido.

Por lo tanto, Blanca Fernández ha dicho congratularse porque la colaboración institucional ha hecho posible acercar este servicio a las familias en aquellos centros y localidades donde no existía, y «quiere decir que, con independencia de la cuenta corriente de las familias de estos niños y niñas, pueden acceder en condiciones de igualdad a los comedores escolares gracias al modelo de educación pública que atiende las necesidades reales».

Un respaldo de la Junta de Comunidades a los municipios que queda patente en el caso de Pedro Muñoz, localidad a la que el Ejecutivo regional ha destinado 46,8 millones de euros en los últimos diez años para contribuir a su avance en políticas agrarias, de empleo, bienestar social o apoyo al tejido empresarial, entre otras.

En el caso concreto del área de Educación, Blanca Fernández ha concretado que, en ese periodo 2015-2025, la Administración autonómica ha invertido 4,2 millones en este municipio, de los que casi un millón han sido para obras de mejora y mantenimiento de las infraestructuras educativas; 460.000 euros en becas de comedor escolar y 210.000 euros en ayudas para la adquisición de libros de texto.

Además, aprovechando la visita a Pedro Muñoz, hay que recordar que el Gobierno castellanomanchego está trabajando en un proyecto que es muy importante para el desarrollo y el futuro del municipio, como es la nueva depuradora de aguas residuales, que se adjudicará en breve y supondrá una inversión de 10 millones de euros.