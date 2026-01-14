Luz verde: La Junta autoriza la apertura de una escuela infantil para 20 alumnos en este pueblo de Ciudad Real

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha autorizado oficialmente la apertura de una Escuela de Educación Infantil en el municipio de Retuerta del Bullaque.

El centro, ubicado en la avenida Río Bullaque, está destinado a impartir el Primer Ciclo de Educación Infantil, y contará con 20 puestos escolares para alumnos de 1-3 años, según apunta la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en su edición de este miércoles, recogida por Europa Press.

La escuela infantil autorizada se regirá, en cuanto a las enseñanzas y su ordenación, por lo determinado en el capítulo I del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el título tercero de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, el Decreto 88/2009, de 7 de julio, por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y se establecen los requisitos básicos que deben cumplir los centros que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Decreto 80/2022, de 12 de julio (DOCM del 14), por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

El titular tendrá que presentar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes relación del personal del que dispondrá el centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas, que cumplirán lo dispuesto en el Decreto 88/2009, de 7 de julio, por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y se establecen los requisitos básicos que deben cumplir los centros que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

La relación deberá ser aprobada por la mencionada Delegación Provincial, previo informe del Servicio de Inspección de Educación, antes de la entrada en funcionamiento del centro.