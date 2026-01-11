Ciudad Real se convierte en cantera de neumólogos: Sanidad acredita la Unidad Docente de Neumología del Hospital

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha recibido la resolución favorable del Ministerio de Sanidad para la acreditación de la Unidad Docente de Neumología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Esta acreditación permitirá la formación de especialistas en esta disciplina médica dentro del sistema de formación sanitaria especializada.



El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Ordenación Profesional, ha concedido esta acreditación tras evaluar positivamente la solicitud presentada por la Gerencia del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Además, la Comisión de Docencia del hospital y el órgano competente en materia de formación sanitaria especializada de la Comunidad Autónoma emitieron informes favorables en apoyo a esta solicitud.



Esta acreditación, basada en el marco normativo establecido en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Real Decreto 183/2008, certifica que la Unidad Docente cumple con los requisitos necesarios para garantizar una formación de calidad en la especialidad de Neumología.



Con esta nueva acreditación, el Hospital General Universitario de Ciudad Real podrá ofrecer anualmente una plaza para la formación de un residente en esta especialidad, contribuyendo así a la mejora de la atención sanitaria en la región y al desarrollo de futuros especialistas en este campo.



Incremento oferta formativa



La acreditación de Neumología para la formación de residentes implica un incremento de la oferta de la Unidad Docente de Ciudad Real, que suma una nueva especialidad a las 41 ya existentes en el ámbito hospitalario. Además, este año se ha ofertado por primera vez una plaza de residente de Enfermería del trabajo, perteneciente a la Unidad Docente Multiprofesional regional de Salud Laboral, con sede en Toledo, acreditada en abril de 2024.



La última en incorporarse ha sido Oncología Radioterápica, que recibirá el próximo curso al primer residente, y en 2023 se sumó a la oferta formativa la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, así como un incremento de una nueva plaza en cada una de las especialidades ya consolidadas como Anestesiología, Medicina Interna y Dermatología.



En global, la Unidad Docente de Ciudad Real ha incrementado ampliamente su oferta formativa en la última década pasando de 148 residentes en 2015 a los 288 que se forman actualmente en el área en distintas especialidades tanto hospitalarias como de Atención Familiar y Comunitaria.



Solo en especialidades hospitalarias, Ciudad Real cuenta con 71 plazas anuales para la formación y en el ámbito de la Atención Familiar y Comunitaria esta cifra se eleva a 32 (23 médicos y nueve enfermeras).