Una ola de robos sacude el campo de Ciudad Real: agricultores en alerta

Asaja de Ciudad Real ha alertado este viernes del aumento de robos en infraestructuras agropecuarias en la zona de la capital y su entorno, por lo que ha solicitado a los cuerpos y fuerzas de seguridad reforzar la vigilancia.

En un comunicado de prensa, la organización agraria ha señalado que esta situación está generando una creciente preocupación entre agricultores y ganaderos y afecta de forma directa al normal desarrollo de su actividad.

Según Asaja, en las últimas semanas ha habido sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, que incluyen materiales y equipamientos indispensables para el trabajo diario en el campo.

Asimismo, la organización agraria ha señalado que estos robos no solo provocan importantes pérdidas económicas, sino que también ocasionan daños en las instalaciones y obligan en muchos casos a paralizar la actividad productiva.

También ha advertido que estos delitos suponen un grave perjuicio para el sector primario, que ya atraviesa una situación complicada por el incremento de los costes de producción, la incertidumbre de los mercados y las dificultades climáticas.

“No se trata solo del valor de lo robado, sino del impacto directo que tiene en el trabajo diario, en la planificación de las explotaciones y en la seguridad de las personas que viven y trabajan en el medio rural», ha añadido Asaja.

La organización agraria ciudadrealeña ha reclamado un refuerzo de la vigilancia y una mayor presencia y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para prevenir estos delitos y garantizar la protección de las explotaciones agropecuarias de la provincia.

De manera específica, la organización ha solicitado que se extreme la vigilancia en las zonas donde la campaña de recogida de la aceituna es más tardía, con el objetivo de proteger a los olivareros que aún no han finalizado la recolección.

Estas explotaciones resultan especialmente vulnerables en este periodo, lo que hace necesario incrementar la presencia policial para evitar robos y asegurar el normal desarrollo de la campaña, ha argumentado Asaja de Ciudad Real.

Además, ha instado a agricultores y ganaderos a denunciar todos los robos o hurtos que se produzcan en sus explotaciones, con independencia de su cuantía, ya que estas denuncias son fundamentales para el control, la investigación y el seguimiento de las zonas más afectadas.

Contar con datos reales y actualizados permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad planificar mejor los dispositivos de vigilancia y adoptar medidas más eficaces para prevenir nuevos delitos en el medio rural, ha destacado Asaja, que ha considerado que la seguridad en el campo es una condición imprescindible para la viabilidad del sector primario y para el mantenimiento de la actividad económica y social en los pueblos.