Arranca este esperado juicio en Ciudad Real: jurado constituido y petición de 14 años de cárcel

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha constituido este viernes el tribunal del jurado encargado de juzgar al portero de una discoteca de Bolaños de Calatrava acusado de un delito de homicidio por la muerte de un cliente en la madrugada del 31 de julio de 2022.

Tras la constitución este viernes del jurado popular, compuesto por seis hombres y tres mujeres, además de tres suplentes, el juicio arrancará el próximo lunes con la lectura de los escritos de acusación y defensa.

El lunes también será el turno de los alegatos iniciales de las partes, tanto de la Fiscalía como de las acusaciones y la defensa, y con la declaración del acusado, que se enfrenta a una petición de 14 años de prisión por parte del Ministerio Fiscal.

Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron tras una discusión a las puertas de un local de ocio, cuando la víctima intentó acceder al establecimiento y se inició un enfrentamiento con el portero.

Tras un primer altercado, el cliente se marchó del lugar y regresó minutos después portando un arma blanca, con la que hirió al acusado. Posteriormente, siempre según la Fiscalía, el portero persiguió a la víctima y le golpeó en la cabeza con un detector de metales, causándole lesiones mortales.

A lo largo de las próximas sesiones está previsto que declaren testigos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como peritos forenses, además de la reproducción de grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

El tribunal del jurado será el encargado de determinar los hechos probados en una causa que se prolongará, previsiblemente, hasta el próximo 16 de enero en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.