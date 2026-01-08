Robaban con tapas de alcantarilla y huían de la justicia: así cayó la banda que sembró el pánico en un pueblo de Ciudad Real

La Guardia Civil, mediante la denominada Operación Pinolillo, ha procedido a la investigación de una oleada de robos con fuerza en establecimientos públicos de la localidad de Tomelloso, en los que tras golpear el escaparate con la tapadera de alcantarillas, sustraían del interior las cajas registradoras con el dinero en metálico, deteniéndose a tres personas, una de ellas menor, e investigándose a otras tres.

Esta operación se inició a través de las denuncias de los perjudicados, que informaban de que entre los meses de septiembre y octubre autores desconocidos en horario nocturno sustraían las tapaderas de las alcantarillas de la vía pública, utilizándolas con posterioridad para golpear fuertemente el cristal de los escaparates, accediendo de esta forma al interior del local y sustrayendo el dinero en metálico de la recaudación.

Inmediatamente la Guardia Civil inició las gestiones necesarias para el esclarecimiento de estos hechos, siendo imprescindible nuevamente la colaboración ciudadana para la resolución de esta investigación, logrando recopilar una batería de indicios suficiente para la identificación de los presuntos autores, algunos de ellos menores de edad, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, esta explotación se llevó a cabo en tres fases, en los meses de septiembre, octubre y diciembre, siendo necesario el apoyo de la Guardia Civil de Murcia, ya que dos de los menores investigados se habían marchado de la localidad de Tomelloso a la localidad de Alcantarilla (Murcia) con el fin de evitar la acción de la justicia por los delitos cometidos.

Finalmente fueron tres las personas detenidas, una de ellas menor de edad y se ha investigado a otras tres, dos de ellos menores, como presuntos autores de ocho delitos contra el patrimonio. Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición de los Tribunales de Instancia de Tomelloso, Plaza 1, 2 y 3 y Fiscalía de Menores de Ciudad Real.