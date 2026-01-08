El belén monumental de la Diputación de Ciudad Real supera las previsiones iniciales: los datos

Más de 36.600 personas han visitado el belén monumental de la Diputación de Ciudad Real, que ha permitido abrir a la ciudadanía el Palacio Provincial desde el 2 de diciembre al 7 de enero, unas cifras que han superado las previsiones iniciales.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha valorado «muy positivamente» el éxito de público registrado por el belén monumental instalado en el patio del Palacio Provincial, una iniciativa impulsada en colaboración con la Asociación de Belenistas de Ciudad Real que ha sido visitada por 36.673 personas.

Valverde ha señalado que la Institución provincial apostó este año de manera decidida por reforzar las tradiciones ligadas a la celebración de la Navidad, recuperando un proyecto que no pudo llevarse a cabo el pasado año debido a la coincidencia temporal con la exposición dedicada a Su Majestad el Rey, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

«Era un compromiso que queríamos cumplir y que este año hemos podido desarrollar, y los datos de afluencia nos reafirman plenamente en esa decisión», ha afirmado.

Ha explicado que la instalación del belén perseguía dos objetivos fundamentales.

Por un lado, subrayar el carácter tradicional y entrañable de las fiestas navideñas, situando a la Diputación «como ejemplo institucional en la significación de estas fechas para las familias de la provincia».

Y, por otro, abrir las puertas del Palacio Provincial a la ciudadanía, permitiendo que miles de personas conocieran por primera vez el interior de la sede de la institución.

«Desde el inicio de la legislatura tenemos la firme intención de abrir esta institución a todos los ciudadanos, y qué mejor manera de hacerlo que desde el corazón mismo de la Diputación, como es el Palacio Provincial», ha dicho Valverde, quien ha destacado la satisfacción de que quienes acudieron a contemplar el Belén pudieran también descubrir «una joya de la arquitectura provincial que simboliza como ninguna otra a una institución al servicio de todos los habitantes de la provincia».

Asimismo, ha subrayado que la instalación del belén ha contribuido a dinamizar la capital durante las fechas navideñas, generando una atracción adicional que ha tenido un impacto positivo en distintos sectores económicos.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN

En este sentido, ha avanzado la voluntad de la Diputación de seguir colaborando con la Asociación de Belenistas para que en futuras Navidades el Palacio Provincial vuelva a acoger un belén monumental.

El belén ha recibido a visitantes de muy diversa procedencia, de todas partes de España y de otros países, incluyendo colegios, agrupaciones y asociaciones de la provincia de Ciudad Real.

Asimismo, el belén monumental formó parte de una de las escalas de la primera Noche de los Belenes.

Un evento que reunió a 3.000 personas, el pasado 27 de diciembre, para recorrer los principales belenes de la capital en un ambiente especial, amenizado por música y la luz de las velas.