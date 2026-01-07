Tremendo accidente en una carretera de Ciudad Real

Efectivos del parque de bomberos de Tomelloso han intervenido este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera CM-3111, en el término de Socuéllamos, tras una colisión entre un turismo y un tractor agrícola, según han informado los Bomberos de Tomelloso.

A consecuencia del impacto, el conductor del turismo quedó ligeramente atrapado, por lo que fue necesaria la actuación de los bomberos para asistir en la intervención. Por su parte, el conductor del tractor pudo salir por su propio pie.

Ambos implicados fueron trasladados al hospital para una valoración médica, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre su estado ni las causas del siniestro.