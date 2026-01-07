Puertollano pone fecha a un debate sobre los retos sindicales de la transición ecológica, digital y demográfica

‘Transiciones. Respuestas’ es el panel de debate que CCOO celebrará en Puertollano el próximo 15 de enero, lugar emblemático que se ha escogido por haberse convertido en los últimos años en un polo clave en la transición energética de España. Sin ir más lejos alberga la planta de hidrógeno verde más grande de Europa así como el Centro Nacional del Hidrógeno.

En la mesa participará, junto a Javier Pacheco, Gonzalo Saez de Miera, presidente de Corporate Leader Group Europe, y director de Cambio Climático y Alianzas del área de Presidencia de Iberdrola. La periodista Gracia Galán moderará el encuentro.

Según informa el sindicato, el panel abordará el impacto de las nuevas estrategias energéticas en el modelo productivo y el equilibrio territorial, desde el uso de nuevas energías a cómo se ve afectada la clase trabajadora por los diversos cambios.

Igualmente, en la mesa se analizará el desafío que supone la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en los centros de trabajo, así como el reto que supone para la organización de las personas trabajadoras.

«Puertollano, ciudad enclavada en un punto estratégico de la geografía española, servirá como sede de debate en torno a los cambios en la población española, su envejecimiento y su impacto en el crecimiento económico de la sociedad; sin olvidar, por supuesto, los cambiantes flujos migratorios», defienden desde CCOO.

Este panel va a ofrecer un amplio marco de contexto para la triple transición que vive actualmente España: una transición ecológica, digital y demográfica que requiere de una acción sindical sólida para que beneficie a las personas trabajadoras.

‘Transiciones. Respuestas’ es parte de una serie de paneles que llevará a cabo Comisiones Obreras y que comenzó en Canarias con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante.

Se celebrarán distintos eventos monográficos en los que se abordarán temas de especial importancia para la población española, como la vivienda o la necesidad de subir los salarios.