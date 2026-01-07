Descubre es castigo para cada una de las tres agresoras a una doctora en Argamasilla

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha confirmado que la agresión sufrida recientemente por una médico en el centro de salud de Argamasilla de Alba ha tenido ya una condena firme. Las tres agresoras han sido condenadas –cada una de ellas– a cuatro meses de prisión, además de seis meses de orden de alejamiento, una indemnización de 350 euros a la médica agredida y una multa de 180 euros.

Desde el Colegio se subraya en un comunicado la importancia de esta resolución, que demuestra que las agresiones a sanitarios son delito y tienen consecuencias penales reales, entre ellas penas de cárcel y antecedentes penales para los agresores.

La institución recuerda que este tipo de condenas no son simbólicas y tienen un impacto directo en la vida personal y legal de quienes cometen estos hechos.

El Colegio insiste en que esta condena ha sido posible «gracias a la denuncia de la agresión», y recuerda, una vez más, la importancia fundamental de realizar siempre el parte de lesiones, ya que constituye una prueba clave para que los procedimientos judiciales puedan tramitarse con rapidez y eficacia.

«Denunciar es esencial para que las agresiones no queden impunes y para que la Justicia pueda actuar», ha afirmado este organismo.