Consternación en este pueblo de Ciudad Real: muere un edil

El Ayuntamiento de Carrizosa (Ciudad Real) ha lamentado el fallecimiento inesperado del teniente de alcalde y concejal delegado de las áreas de Obras y Servicios, Urbanismo, Recursos Humanos, Seguridad, Arquitectura y Medio Ambiente, José Antonio Granados Lillo, por lo que ha decretado dos días de luto oficial.

El Consistorio ha explicado en un comunicado de prensa que Granados ha fallecido de forma inesperada en la madrugada de este domingo al lunes y que, como muestra de respeto y duelo, el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.

El Ayuntamiento de Carrizosa ha definido a José Antonio Granados, de 55 años, como «un servidor público comprometido, cuya dedicación y trabajo dejaron una huella importante en la gestión municipal y en la vida de la localidad».

Por ello, la Corporación Municipal, en nombre de toda la ciudadanía de Carrizosa, ha querido trasladar su más sentido pésame y un abrazo cariñoso a su familia, amigo y compañeros de Corporación.