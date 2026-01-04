Novedades en el proyecto de abastecimiento de agua a estos pueblos de Ciudad Real

El Gobierno regional tiene previsto licitar el proyecto de abastecimiento de agua a los municipios de Almadén y Chillón a lo largo del primer trimestre de este año.

Así se lo ha trasladado la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, a la Plataforma Forzados, en una reunión que ha mantenido con integrantes de esta plataforma ciudadana para el desarrollo de la Comarca de Almadén.

Según informa el Ejecutivo regional, este proyecto, que se recoge en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha de 2026, se encuentra en situación avanzada.

La actuación consistirá en conectar el embalse del Quejigo Gordo y los sondeos de Chillón para, desde ahí, abastecer conjuntamente a ambos municipios, ya que la conducción de Almadén está muy deteriorada y sufre muchas averías, y Chillón no tiene garantizado el abastecimiento en las temporadas de verano.