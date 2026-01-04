La comunidad venezolana en Ciudad Real, con cautela y esperanza tras la captura de Maduro

La Asociación de Venezolanos en Ciudad Real, que agrupa a cerca de 1.300 ciudadanos venezolanos residentes en la provincia, vive con expectación, cautela y esperanza la situación política de su país tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar ordenada por Estados Unidos, en un contexto marcado por las dificultades de comunicación dentro del país.

La presidenta de la asociación, Tania Marina Rimer, y su vicepresidente, Rafael Mourad, han explicado este domingo a EFE que la noticia ha tenido un fuerte impacto emocional en la comunidad venezolana residente en Ciudad Real, aunque ambos han coincidido en subrayar la complejidad del escenario político y la necesidad de prudencia.

Rimer ha afirmado que, desde la perspectiva de la diáspora venezolana, Maduro “no es el presidente legítimo de Venezuela”, al considerar que las elecciones celebradas en julio de 2024 dieron la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia.

“El pueblo venezolano eligió en voto a González Urrutia y Nicolás Maduro usurpó la presidencia”, ha señalado, al tiempo que ha añadido que la captura del dirigente chavista es algo que los venezolanos llevan «mucho tiempo esperando».

En este sentido, ha asegurado que la noticia ha sido recibida con satisfacción por buena parte de la comunidad venezolana en la provincia.

“Estamos muy satisfechos, porque esto es algo por lo que hemos luchado durante años desde fuera del país. Es un primer paso, aunque todavía quedan muchísimas cosas por lograr”, ha indicado.

No obstante, Rimer ha alertado de la situación de incertidumbre que se vive dentro de Venezuela, marcada por apagones eléctricos, cortes de internet y una ausencia casi total de información.

“Gran parte de Caracas está sin electricidad. No hay internet, los canales de televisión no informan y la gente no sabe qué está pasando”, ha explicado, al tiempo que ha afirmado que muchas personas evitan manifestar cualquier reacción pública “por miedo a represalias”.

Por su parte, el vicepresidente de la asociación, Rafael Mourad, ha señalado que cualquier escenario de cambio político en Venezuela será “sumamente complicado” debido tanto a factores internos como externos.

“No estamos hablando de que sea sencillo que González Urrutia asuma el poder. Hay intereses geopolíticos muy fuertes en juego, con Estados Unidos, China y Rusia, y una estructura interna que no depende de una sola persona”, ha afirmado.

Mourad ha descrito al chavismo como “una red de poder colegiada” que combina control político, militar y represivo, por lo que «no es una pirámide que se derrumbe con la caída de una figura, es una estructura diseñada para sobrevivir”, y ha señalado que cualquier avance hacia la democracia pasará previsiblemente por “una etapa de transición”.

A pesar de este contexto, ambos representantes han coincidido en que la situación abre una ventana de esperanza para el pueblo venezolano.

“Algo se ha movido, y eso ya es importante”, ha señalado Mourad, mientras que Rimer ha calificado el momento como “histórico para los venezolanos y para la democracia”, aunque ha insistido en que el proceso será largo.

Desde Ciudad Real, la comunidad venezolana sigue los acontecimientos con atención y preocupación por sus familiares y amigos en el país.

“La gente está desinformada y vive con miedo. Por eso pedimos prudencia, pero también mantenemos la esperanza de que este sea el inicio de un cambio real”, han concluido.