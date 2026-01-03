La Gerencia de esta zona de Ciudad Real participa en el primer libro en español sobre una patología ocular de gran relevancia clínica

El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido un destacado participante en la publicación del primer libro en español que aborda de manera integral la patología de la pseudoexfoliación, una enfermedad ocular de gran relevancia clínica y con implicaciones sistémicas.

El libro, titulado ‘Pseudoexfoliación’, fue presentado durante el 101º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, celebrado recientemente en Santiago de Compostela, y constituye la primera obra en lengua española que recopila de forma completa, rigurosa y accesible todo el conocimiento actualizado sobre esta enfermedad. Durante el congreso y posteriormente en las distintas autonomías, se ha entregado de manera gratuita a toda la comunidad oftalmológica española.

La publicación ha sido liderada por el prestigioso especialista en cirugía ocular doctor Ramón Lorente,y coeditada por la doctoraBetty Lorente y el doctor Fernando González del Valle,jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan. En su elaboración han participado cientos de autores nacionales e internacionales de reconocido prestigio, incluyendo a jóvenes oftalmólogos que representan el relevo científico de esta especialidad médica.

Las secciones de Retina, Glaucoma y Córnea del Servicio de Oftalmología de Alcázar de San Juan han tenido un protagonismo especial en la elaboración de diversos capítulos altamente específicos.

«No podemos nombrar a todos los compañeros, pero sí me gustaría citar a los doctores López Mondéjar, Celis Sánchez, Zarco Tejada y a los residentes actuales, así como a aquellos que formados en nuestro servicio han decidido quedarse a trabajar en la sanidad pública de Castilla-La Mancha: los doctores Barrajón, De Frutos, García-Filoso, Asensio, González, Calzas, Hadad, Bermúdez y Eliche. Nuestro sistema sanitario necesita juventud, ilusión y compromiso como el que nos ofrecen cada día estos fantásticos especialistas», ha recalcado el doctor González del Valle.

El doctor González del Valle también ha puesto en valor que se trata de una obra «muy completa, clara, atractiva visualmente y de enorme utilidad práctica para los oftalmólogos», que incluye cientos de fotografías clínicas, de patología, microscopía electrónica y maniobras quirúrgicas. El texto ha sido editado con el objetivo de facilitar su consulta por parte de la comunidad oftalmológica hispanohablante y contribuir a mejorar el diagnóstico y manejo de esta compleja enfermedad.

Una patología frecuente y compleja

La pseudoexfoliación es una enfermedad asociada al envejecimiento caracterizada por la acumulación de material fibrilar en diferentes estructuras oculares y en otros tejidos del organismo. Supone un importante factor de riesgo para el desarrollo de cataratas y es responsable de hasta el 25 por ciento de los glaucomas de ángulo abierto, con una evolución habitualmente más severa que otros tipos de glaucoma. Además, condiciona de forma significativa la cirugía de catarata, aumentando su complejidad y el riesgo de complicaciones tanto intraoperatorias como postoperatorias.

El libro revisa en profundidad la fisiopatología del síndrome de pseudoexfoliación, sus manifestaciones clínicas y las claves para un adecuado diagnóstico y tratamiento, aportando herramientas prácticas para prevenir y minimizar complicaciones, especialmente en cirugía de catarata, glaucoma y córnea.

Para el doctor González del Valle, con esta participación editorial, el Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan “refuerza su compromiso con la excelencia científica, la docencia y la difusión del conocimiento médico, contribuyendo a que la voz científica de Castilla-La Mancha tenga presencia y reconocimiento en el ámbito nacional.”